GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 20:39
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 1.779 % 0,000419 % 0,001171 % 279,799881
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 32.021,78 % 0,018595 % 0,021082 % 113,372401
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 990 % 0,03 % 0,000652 % 2,172564
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.634,89 % 0,03 % 0,001735 % 5,782308
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2.807,36 % 0,03 % 0,001848 % 6,160684
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 5.273,03 % 0,03 % 0,003472 % 11,571647
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.557,42 % 0,03 % 0,003659 % 12,19569
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.154,38 % 0,03 % 0,003393 % 11,311268
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.293,58 % 0,030001 % 0,003485 % 11,616583
ING Menkul Değerler A.Ş. 2.500,06 % 0,025 % 0,001646 % 6,583568
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927615
BIST