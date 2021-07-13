GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 21:46
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 1.138,32 % 0,000421 % 0,000143 % 34,088788
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 264.442,98 % 0,013076 % 0,033309 % 254,732374
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.630 % 0,03 % 0,000457 % 1,524116
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.228,69 % 0,03 % 0,001414 % 4,714548
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 31.804,91 % 0,03 % 0,004006 % 13,35379
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 11.418,74 % 0,03 % 0,001438 % 4,794344
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 84.220,16 % 0,03 % 0,010608 % 35,361195
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.480,74 % 0,03 % 0,002832 % 9,438892
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 38.621,39 % 0,03 % 0,004865 % 16,215826
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 59.862,72 % 0,03 % 0,00754 % 25,134354
ING Menkul Değerler A.Ş. 21.851,83 % 0,025 % 0,002752 % 11,009774
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.204,59 % 0,03 % 0,000782 % 2,605103
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950909
BIST