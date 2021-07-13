GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 21:46
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 283,39 % 0,000591 % 0,000167 % 28,183882
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 60.912,65 % 0,013157 % 0,035812 % 272,186848
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.980 % 0,03 % 0,001164 % 3,880256
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.555,51 % 0,03 % 0,001502 % 5,008081
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 5.995,56 % 0,03 % 0,003525 % 11,749632
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 3.046,56 % 0,03 % 0,001791 % 5,970425
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 13.583,64 % 0,03 % 0,007986 % 26,620157
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.970,43 % 0,03 % 0,002922 % 9,740649
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.676,92 % 0,03 % 0,004513 % 15,044601
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 12.853,36 % 0,03 % 0,007557 % 25,189045
ING Menkul Değerler A.Ş. 2.606,4 % 0,025 % 0,001532 % 6,129383
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.498,25 % 0,03 % 0,000881 % 2,936143
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950910
BIST