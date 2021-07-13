GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 2. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 14.562 % 0,00043 % 0,002305 % 536,240892Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 176.940,39 % 0,01786 % 0,028006 % 156,80159Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.980 % 0,03 % 0,000313 % 1,044625Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.668,28 % 0,03 % 0,003113 % 10,376776BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 222 % 0,03 % 0,000035 % 0,117125Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 18.148,82 % 0,03 % 0,002873 % 9,575099Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 39.304,98 % 0,03 % 0,006221 % 20,736854TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 47.708,65 % 0,03 % 0,007551 % 25,170466Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.559,09 % 0,03 % 0,003571 % 11,901878Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 70.469,87 % 0,03 % 0,011154 % 37,179057ING Menkul Değerler A.Ş. 31.909,06 % 0,025 % 0,00505 % 20,201742HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.122,35 % 0,03 % 0,000811 % 2,702493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950911BIST