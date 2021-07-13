GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 21:46
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 14.562 % 0,00043 % 0,002305 % 536,240892
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 176.940,39 % 0,01786 % 0,028006 % 156,80159
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.980 % 0,03 % 0,000313 % 1,044625
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.668,28 % 0,03 % 0,003113 % 10,376776
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 222 % 0,03 % 0,000035 % 0,117125
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 18.148,82 % 0,03 % 0,002873 % 9,575099
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 39.304,98 % 0,03 % 0,006221 % 20,736854
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 47.708,65 % 0,03 % 0,007551 % 25,170466
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.559,09 % 0,03 % 0,003571 % 11,901878
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 70.469,87 % 0,03 % 0,011154 % 37,179057
ING Menkul Değerler A.Ş. 31.909,06 % 0,025 % 0,00505 % 20,201742
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.122,35 % 0,03 % 0,000811 % 2,702493
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950911
BIST