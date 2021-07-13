GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 2. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 3.042 % 0,000433 % 0,002077 % 480,018244Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 45.695,02 % 0,018018 % 0,031201 % 173,164013Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 990 % 0,03 % 0,000676 % 2,253286Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.015,71 % 0,03 % 0,002742 % 9,139948BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 44,52 10,125202Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 8.817,95 % 0,03 % 0,006021 % 20,069947TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.246,4 % 0,03 % 0,005631 % 18,769099Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.769,01 % 0,03 % 0,003939 % 13,130426Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.801,65 % 0,03 % 0,011472 % 38,240886ING Menkul Değerler A.Ş. 7.562,53 % 0,025001 % 0,005164 % 20,654738HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.192,64 % 0,03 % 0,000814 % 2,714493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950912BIST