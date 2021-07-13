GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 21:46
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 3.042 % 0,000433 % 0,002077 % 480,018244
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 45.695,02 % 0,018018 % 0,031201 % 173,164013
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 990 % 0,03 % 0,000676 % 2,253286
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.015,71 % 0,03 % 0,002742 % 9,139948
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 44,52 10,125202
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 8.817,95 % 0,03 % 0,006021 % 20,069947
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.246,4 % 0,03 % 0,005631 % 18,769099
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.769,01 % 0,03 % 0,003939 % 13,130426
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.801,65 % 0,03 % 0,011472 % 38,240886
ING Menkul Değerler A.Ş. 7.562,53 % 0,025001 % 0,005164 % 20,654738
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.192,64 % 0,03 % 0,000814 % 2,714493
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950912
BIST