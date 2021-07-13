GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 21:46
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 193.798,4 % 0,000437 % 0,004237 % 968,770783
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 345.698,93 % 0,007258 % 0,007557 % 104,130695
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.742,22 % 0,03 % 0,00006 % 0,19983
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.129.115,48 % 0,105445 % 0,046546 % 44,141932
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 4.805,2 % 0,03 % 0,000105 % 0,350162
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 1.330,4 % 0,03 % 0,000029 % 0,096948
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.185,48 % 0,03 % 0,000026 % 0,086388
ING Menkul Değerler A.Ş. 8.864,08 % 0,025 % 0,000194 % 0,775128
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950913
BIST