GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 22:01
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 888,41 % 0,001 % 0,000164 % 16,36228
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 44.249,39 % 0,02 % 0,008149 % 40,746209
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.543,83 % 0,03 % 0,002494 % 8,314568
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950921
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,6238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5797
18:0510,1748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0779
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1375
18:05501,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 501,35
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.813.155
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.716.628
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|23.022.679
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.722.167
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|54.307.068
|% 9,81
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|EKIZ
|7,40
|1.148.102
|% -9,98
|
|FADE
|14,16
|16.590.177
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.300.094
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|283.834
|% -9,88
|
|SASA
|28,34
|1.332.700.625
|% 7,11
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|THYAO
|13,10
|601.111.296
|% -1,06
|
|KRDMD
|7,09
|491.607.191
|% -1,25
|
|KOZAL
|106,00
|456.348.906
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,27
|339.800.687
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|AKBNK
|5,24
|434.078.885
|% -0,95
|
|TSKB
|1,21
|87.177.495
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6162
|8,6238
|% -0,13
|
|Euro
|10,1632
|10,1748
|% -0,76
|
|Sterlin
|11,8777
|11,9373
|% -0,64
|
|Frank
|9,3468
|9,4031
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2919
|2,3034
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|1,85
|
|Altın Gr.
|501
|502
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,44
|76,44
|1,28
|
Seans Raporu
18:05
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