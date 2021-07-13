GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 22:32
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 3.408,97 % 0,000412 % 0,000882 % 214,262409
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 14.482,09 % 0,005198 % 0,003748 % 72,098896
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950928
BIST
10:521.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,57
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.365
En Düşük
1.349
10:528,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6383
En Düşük
8,6062
10:5210,1785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0143
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,1957
En Düşük
10,1397
10:52503,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,16
|Açılış
|: 502,89
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler10:50
|EDATA
|8,12
|48.884.434
|% 9,88
|
|VBTYZ
|14,37
|66.295.807
|% 9,53
|
|UTPYA
|20,50
|50.635
|% 9,39
|
|IHYAY
|0,75
|6.275.507
|% 8,70
|
|EDIP
|3,73
|25.207.744
|% 7,49
|
|MMCAS
|5,87
|84.816
|% -7,99
|
|BANVT
|59,00
|579.316
|% -6,65
|
|EKIZ
|7,03
|116.740
|% -5,00
|
|CASA
|127,00
|18.415
|% -4,58
|
|BASCM
|11,40
|17.875
|% -4,20
|
|GARAN
|8,51
|294.088.793
|% 0,71
|
|SASA
|28,70
|224.153.061
|% 1,27
|
|THYAO
|13,25
|140.286.896
|% 1,15
|
|KRDMD
|7,23
|107.893.023
|% 1,97
|
|FADE
|15,00
|96.742.070
|% 5,93
|
|PEKGY
|0,99
|47.592.275
|% -1,00
|
|YKBNK
|2,28
|93.187.311
|% 0,44
|
|GARAN
|8,51
|294.088.793
|% 0,71
|
|IHLAS
|0,57
|9.050.199
|% 3,64
|
|KRDMD
|7,23
|107.893.023
|% 1,97
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6329
|8,6347
|% 0,18
|
|Euro
|10,1711
|10,1800
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,9050
|11,9647
|% 0,29
|
|Frank
|9,3543
|9,4106
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2922
|2,3037
|% 0,04
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,31
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,24
|0,03
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|-0,02
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:02BLCYT
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.68 lira fiyatla işlem gören hissede 600, 873 adet işlem
-
11:01IHYAY
Yüzde 8.70 oranında artışla 0.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 609, 059 adet işlem
-
11:00XU100
Endeks 1, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 2, 104.00 milyon TL de
-
11:00KGYO
Yüzde 5.27 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 171, 539 adet işlem
-
10:59SNGYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 584, 720 adet işlem