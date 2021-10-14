GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 3. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 24.330 % 0,000448 % 0,003886 % 867,672898Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 212.168,25 % 0,017541 % 0,033884 % 193,172447Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.980 % 0,03 % 0,000316 % 1,054048Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.660,77 % 0,03 % 0,003619 % 12,06342BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 222 % 0,03 % 0,000035 % 0,118182Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 22.891,9 % 0,03 % 0,003656 % 12,186425Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 40.666,17 % 0,03 % 0,006495 % 21,648512TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 77.047,41 % 0,03 % 0,012305 % 41,015918Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.726,4 % 0,03 % 0,00363 % 12,098301Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 85.118,65 % 0,03 % 0,013594 % 45,312661ING Menkul Değerler A.Ş. 48.798,26 % 0,025 % 0,007793 % 31,173069HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 38.164,87 % 0,03 % 0,006095 % 20,316962http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970619BIST