GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 10:04
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 24.330 % 0,000448 % 0,003886 % 867,672898
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 212.168,25 % 0,017541 % 0,033884 % 193,172447
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.980 % 0,03 % 0,000316 % 1,054048
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.660,77 % 0,03 % 0,003619 % 12,06342
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 222 % 0,03 % 0,000035 % 0,118182
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 22.891,9 % 0,03 % 0,003656 % 12,186425
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 40.666,17 % 0,03 % 0,006495 % 21,648512
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 77.047,41 % 0,03 % 0,012305 % 41,015918
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.726,4 % 0,03 % 0,00363 % 12,098301
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 85.118,65 % 0,03 % 0,013594 % 45,312661
ING Menkul Değerler A.Ş. 48.798,26 % 0,025 % 0,007793 % 31,173069
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 38.164,87 % 0,03 % 0,006095 % 20,316962
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970619
BIST