GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 15:36
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
AracAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 369.438,16 % 0,000454 % 0,017341 % 3.816,035228
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970726
BIST
16:311.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
16:319,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0911
|Açılış
|: 9,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
16:3110,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1055
|Açılış
|: 10,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
16:31530,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 6,60
|Açılış
|: 530,16
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler16:31
|LUKSK
|54,45
|3.358.422
|% 10,00
|
|DITAS
|17,79
|45.474.421
|% 9,95
|
|KZBGY
|31,48
|148.577.898
|% 9,00
|
|RAYSG
|10,17
|2.353.756
|% 8,19
|
|AVHOL
|6,81
|10.728.618
|% 6,74
|
|BAYRK
|9,90
|15.175.523
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,80
|3.770.814
|% -9,84
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|18,02
|117.826.602
|% -6,63
|
|GRNYO
|2,29
|1.623.985
|% -6,53
|
|GARAN
|9,32
|985.268.427
|% -0,64
|
|ASELS
|16,58
|960.707.441
|% 1,72
|
|FROTO
|170,00
|876.074.085
|% -4,28
|
|TUPRS
|125,60
|676.903.342
|% 2,28
|
|THYAO
|14,39
|674.791.884
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,40
|350.439.373
|% 0,42
|
|GARAN
|9,32
|985.268.427
|% -0,64
|
|ODAS
|1,44
|151.728.606
|% -2,70
|
|VAKBN
|3,43
|326.769.969
|% 3,63
|
|EKGYO
|1,84
|154.240.240
|% 1,10
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1650
|9,1687
|% 1,00
|
|Euro
|10,6401
|10,6491
|% 1,00
|
|Sterlin
|12,5242
|12,5870
|% 1,26
|
|Frank
|9,9091
|9,9688
|% 1,22
|
|Riyal
|2,4372
|2,4495
|% 0,96
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,22
|
|Altın Gr.
|529
|529
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.497
|3.550
|45,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|52,46
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|25,37
|
|Çeyrek
|845
|864
|12,69
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,13
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|1,01
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 16 artarak (% 0.08 ) 1, 521
-
16:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GARAN
-
16:41XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 11, 692.00 milyon TL de
-
16:41MERIT
Yüzde 5.64 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 389 adet işlem
-
16:40MEDTR
Yüzde 4.90 oranında artışla 35.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 926, 824 adet işlem