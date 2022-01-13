GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 3.852,05 % 0,000502 % 0,000498 % 99,137404Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 395.519,55 % 0,012355 % 0,051122 % 413,785486Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.630 % 0,03 % 0,000469 % 1,563955Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 32.226,38 % 0,03 % 0,004165 % 13,884461BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 31.804,91 % 0,03 % 0,004111 % 13,702852Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 17.992,39 % 0,03 % 0,002326 % 7,751859Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 99.046,24 % 0,03 % 0,012802 % 42,673206TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 42.701,27 % 0,03 % 0,005519 % 18,397463Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 38.621,39 % 0,03 % 0,004992 % 16,639701Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 102.171,69 % 0,03 % 0,013206 % 44,019825ING Menkul Değerler A.Ş. 45.797,4 % 0,025 % 0,005919 % 23,677657HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 81.611,91 % 0,03 % 0,010549 % 35,161776http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993318BIST