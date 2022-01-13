GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 10:40
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 3.852,05 % 0,000502 % 0,000498 % 99,137404
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 395.519,55 % 0,012355 % 0,051122 % 413,785486
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.630 % 0,03 % 0,000469 % 1,563955
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 32.226,38 % 0,03 % 0,004165 % 13,884461
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 31.804,91 % 0,03 % 0,004111 % 13,702852
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 17.992,39 % 0,03 % 0,002326 % 7,751859
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 99.046,24 % 0,03 % 0,012802 % 42,673206
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 42.701,27 % 0,03 % 0,005519 % 18,397463
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 38.621,39 % 0,03 % 0,004992 % 16,639701
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 102.171,69 % 0,03 % 0,013206 % 44,019825
ING Menkul Değerler A.Ş. 45.797,4 % 0,025 % 0,005919 % 23,677657
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 81.611,91 % 0,03 % 0,010549 % 35,161776
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993318
BIST