GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 10:40
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 1.167,16 % 0,000527 % 0,000687 % 130,305314
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 88.830,67 % 0,012492 % 0,052301 % 418,66259
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.980 % 0,03 % 0,001166 % 3,885913
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.273,65 % 0,03 % 0,003694 % 12,312533
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 5.995,56 % 0,03 % 0,00353 % 11,766761
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 4.184,18 % 0,03 % 0,002464 % 8,211803
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 16.559,04 % 0,03 % 0,00975 % 32,498429
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 9.169,77 % 0,03 % 0,005399 % 17,996353
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.676,92 % 0,03 % 0,00452 % 15,066533
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.953,5 % 0,03 % 0,012926 % 43,085514
ING Menkul Değerler A.Ş. 7.649,19 % 0,025 % 0,004504 % 18,014547
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.965,1 % 0,03 % 0,009989 % 33,295283
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993319
BIST