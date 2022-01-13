GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 4. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 1.167,16 % 0,000527 % 0,000687 % 130,305314Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 88.830,67 % 0,012492 % 0,052301 % 418,66259Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.980 % 0,03 % 0,001166 % 3,885913Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.273,65 % 0,03 % 0,003694 % 12,312533BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 5.995,56 % 0,03 % 0,00353 % 11,766761Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 4.184,18 % 0,03 % 0,002464 % 8,211803Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 16.559,04 % 0,03 % 0,00975 % 32,498429TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 9.169,77 % 0,03 % 0,005399 % 17,996353Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.676,92 % 0,03 % 0,00452 % 15,066533Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.953,5 % 0,03 % 0,012926 % 43,085514ING Menkul Değerler A.Ş. 7.649,19 % 0,025 % 0,004504 % 18,014547HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.965,1 % 0,03 % 0,009989 % 33,295283http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993319BIST