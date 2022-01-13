GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 10:40
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2021 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 40.254 % 0,000442 % 0,005896 % 1.334,57825
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 320.324,66 % 0,017577 % 0,046921 % 266,938916
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.980 % 0,03 % 0,00029 % 0,966767
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.962,34 % 0,03 % 0,00351 % 11,700017
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 222 % 0,03 % 0,000033 % 0,108396
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 29.181,56 % 0,03 % 0,004275 % 14,248356
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 66.604,62 % 0,03 % 0,009756 % 32,520767
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 91.542,92 % 0,03 % 0,013409 % 44,697265
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 25.392,8 % 0,03 % 0,00372 % 12,398416
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 120.213,39 % 0,03 % 0,017609 % 58,69613
ING Menkul Değerler A.Ş. 54.929,73 % 0,025 % 0,008046 % 32,184318
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 85.202,37 % 0,03 % 0,01248 % 41,601408
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993320
BIST