GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 1. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 72.019,31 % 0,00047 % 0,001465 % 311,899557Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1.074.115,64 % 0,00531 % 0,021854 % 411,565744Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.836 % 0,03 % 0,000037 % 0,12452Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.733,04 % 0,03 % 0,000279 % 0,931396Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.180,08 % 0,03 % 0,000207 % 0,690429İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.438.260,45 % 0,086616 % 0,110649 % 127,74747Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 19.203,66 % 0,03 % 0,000391 % 1,302421TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18.940,53 % 0,03 % 0,000385 % 1,284577Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.962,71 % 0,03 % 0,000182 % 0,607864Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.415,75 % 0,03 % 0,000273 % 0,909878ING Menkul Değerler A.Ş. 13.120,54 % 0,025 % 0,000267 % 1,067826HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.206,13 % 0,03 % 0,000452 % 1,506053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019993BIST