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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

13.04.2022 13:09
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 72.019,31 % 0,00047 % 0,001465 % 311,899557
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1.074.115,64 % 0,00531 % 0,021854 % 411,565744
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.836 % 0,03 % 0,000037 % 0,12452
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.733,04 % 0,03 % 0,000279 % 0,931396
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.180,08 % 0,03 % 0,000207 % 0,690429
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.438.260,45 % 0,086616 % 0,110649 % 127,74747
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 19.203,66 % 0,03 % 0,000391 % 1,302421
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18.940,53 % 0,03 % 0,000385 % 1,284577
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.962,71 % 0,03 % 0,000182 % 0,607864
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.415,75 % 0,03 % 0,000273 % 0,909878
ING Menkul Değerler A.Ş. 13.120,54 % 0,025 % 0,000267 % 1,067826
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.206,13 % 0,03 % 0,000452 % 1,506053



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019993


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MMCAS 3,52 1.283.230 % 10,00  
OYLUM 2,56 9.275.637 % 9,87  
KOZAA 31,66 1.163.624.997 % 9,85  
IPEKE 21,20 283.447.457 % 9,28  
KOZAL 173,30 1.296.284.473 % 9,20  
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Dolar 14,5822 14,5879 % -0,07  
Euro 15,8178 15,8384 % 0,18  
Sterlin 18,9238 19,0187 % 0,11  
Frank 15,5754 15,6692 % 0,03  
Riyal 3,8765 3,8960 % -0,01  
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13:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.978 1.979 11,74  
Altın Gr. 927 928 5,40  
Cumhuriyet 6.148 6.241 12,00  
Tam 6.116 6.269 9,48  
Yarım 2.956 3.032 4,59  
Çeyrek 1.483 1.516 2,29  
Gümüş.Ons 25,67 25,71 0,33  
Gümüş Gr. 12,04 12,05 0,15  
B. Petrol 105 105 0,52  
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