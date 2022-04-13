GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2022 13:09
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 12.505,65 % 0,000411 % 0,001109 % 269,854502
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 80.008,03 % 0,016003 % 0,007096 % 44,343941
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.393,64 % 0,03 % 0,001011 % 3,368482
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.095,77 % 0,03 % 0,001516 % 5,054281
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 25.820,68 % 0,03 % 0,00229 % 7,63375
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30.454,62 % 0,03 % 0,002701 % 9,003762
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 32.638,74 % 0,03 % 0,002895 % 9,64948
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 29.136,12 % 0,03 % 0,002584 % 8,61396
ING Menkul Değerler A.Ş. 358,5 % 0,025 % 0,000032 % 0,127188
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 47.099,14 % 0,03 % 0,004177 % 13,924638
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019994
BIST