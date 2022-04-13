GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2022 13:09
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 230,75 % 0,001 % 0,000027 % 2,74022
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 108.588,77 % 0,007736 % 0,012896 % 166,696284
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.512 % 0,03 % 0,00018 % 0,598531
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.736,31 % 0,03 % 0,000325 % 1,08318
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.062,02 % 0,03 % 0,000364 % 1,212116
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 23.634,35 % 0,03 % 0,002807 % 9,355745
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.595,31 % 0,03 % 0,002802 % 9,340301
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18.635,49 % 0,03 % 0,002213 % 7,376934
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.748,78 % 0,03 % 0,001395 % 4,650803
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.102,02 % 0,03 % 0,002506 % 8,353321
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019995
BIST