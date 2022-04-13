GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2022 13:09
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 61,04 % 0,001 % 0,000031 % 3,087744
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 27.937,34 % 0,007923 % 0,014131 % 178,357749
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 324 % 0,03 % 0,000164 % 0,546274
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 580,04
13:032.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 28,75
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.478
13:0314,5912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0074
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
13:0315,8419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0315
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
13:03927,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,37
|Açılış
|: 927,48
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
928,22
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler13:03
|MMCAS
|3,52
|1.283.230
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,66
|1.165.765.838
|% 9,85
|
|OYLUM
|2,55
|9.318.090
|% 9,44
|
|IPEKE
|21,22
|284.220.075
|% 9,38
|
|KOZAL
|173,30
|1.298.168.836
|% 9,20
|
|ASUZU
|81,00
|22.009.023
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|5.110.014
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,61
|54.908.291
|% -9,22
|
|GZNMI
|33,10
|12.184.372
|% -8,06
|
|SANEL
|5,25
|2.363.583
|% -7,73
|
|SISE
|17,79
|1.575.687.334
|% 3,01
|
|THYAO
|37,38
|1.532.703.621
|% 0,38
|
|GARAN
|13,82
|1.518.370.702
|% 0,66
|
|YKBNK
|5,10
|1.429.515.712
|% 0,76
|
|ASELS
|28,30
|1.419.528.126
|% 1,80
|
|YKBNK
|5,10
|1.429.515.712
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,74
|630.452.017
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,19
|389.460.643
|% 8,42
|
|ODAS
|2,35
|405.529.569
|% 3,52
|
|GARAN
|13,82
|1.518.370.702
|% 0,66
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5832
|14,5912
|% -0,05
|
|Euro
|15,8153
|15,8419
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,9260
|19,0209
|% 0,13
|
|Frank
|15,5768
|15,6707
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8772
|3,8966
|% 0,01
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|10,57
|
|Altın Gr.
|927
|927
|4,76
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.230
|1,00
|
|Tam
|6.110
|6.263
|3,53
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|1,71
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|0,85
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,25
|