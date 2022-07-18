GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2022 19:55
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 86.192,33 % 0,000505 % 0,001685 % 333,890783
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2.315.139,72 % 0,005295 % 0,045269 % 854,959393
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.836 % 0,03 % 0,000036 % 0,119668
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.479,92 % 0,03 % 0,00044 % 1,465206
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.180,08 % 0,03 % 0,000199 % 0,663522
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.179.694,12 % 0,082237 % 0,120835 % 146,934019
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 41.689,46 % 0,03 % 0,000815 % 2,717251
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20.536,26 % 0,03 % 0,000402 % 1,338523
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.644 % 0,03 % 0,000384 % 1,280364
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.552,97 % 0,03 % 0,000324 % 1,078896
ING Menkul Değerler A.Ş. 21.279,11 % 0,025 % 0,000416 % 1,664323
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 87.892,5 % 0,03 % 0,001719 % 5,728686
StoneX Financial Ltd. 763.105,61 % 0,05061 % 0,014921 % 29,483111
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045997
BIST