GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2022 19:55
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 937,19 % 0,000758 % 0,000104 % 13,679534
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 258.000,03 % 0,007792 % 0,028527 % 366,090649
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.512 % 0,03 % 0,000167 % 0,557273
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.387,99 % 0,03 % 0,002586 % 8,620023
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.692,22 % 0,03 % 0,000519 % 1,729398
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 66.357,83 % 0,03 % 0,007337 % 24,457283
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 39.374,32 % 0,03 % 0,004354 % 14,512066
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18.635,49 % 0,03 % 0,002061 % 6,868417
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 25.996,01 % 0,03 % 0,002874 % 9,581261
ING Menkul Değerler A.Ş. 4.231,74 % 0,025 % 0,000468 % 1,871619
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 69.414,61 % 0,03 % 0,007675 % 25,583904
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045998
BIST