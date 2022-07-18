GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 2. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 937,19 % 0,000758 % 0,000104 % 13,679534Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 258.000,03 % 0,007792 % 0,028527 % 366,090649Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.512 % 0,03 % 0,000167 % 0,557273Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.387,99 % 0,03 % 0,002586 % 8,620023Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.692,22 % 0,03 % 0,000519 % 1,729398Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 66.357,83 % 0,03 % 0,007337 % 24,457283TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 39.374,32 % 0,03 % 0,004354 % 14,512066Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18.635,49 % 0,03 % 0,002061 % 6,868417Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 25.996,01 % 0,03 % 0,002874 % 9,581261ING Menkul Değerler A.Ş. 4.231,74 % 0,025 % 0,000468 % 1,871619HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 69.414,61 % 0,03 % 0,007675 % 25,583904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045998BIST