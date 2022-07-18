GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2022 19:55
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 25.255,65 % 0,000434 % 0,001995 % 459,462273
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 245.759,69 % 0,017918 % 0,019416 % 108,363501
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 88.494,5 % 0,03 % 0,006992 % 23,305263
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30.954,45 % 0,03 % 0,002446 % 8,151937
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 107.637,95 % 0,03 % 0,008504 % 28,346747
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 42.936,84 % 0,03 % 0,003392 % 11,307541
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 51.120,93 % 0,03 % 0,004039 % 13,462835
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 39.942,78 % 0,03 % 0,003156 % 10,519042
ING Menkul Değerler A.Ş. 1.731,38 % 0,025 % 0,000137 % 0,547156
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 109.364,58 % 0,03 % 0,00864 % 28,801459
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046000
BIST