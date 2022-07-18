GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2022 19:55
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 33.438,6 % 0,000431 % 0,003975 % 922,593443
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 25.993,76 % 0,02 % 0,00309 % 15,451452
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 52.984,75 % 0,03 % 0,006299 % 20,997471
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.222,96 % 0,03 % 0,001215 % 4,051281
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 324.062,11 % 0,105289 % 0,038527 % 36,591861
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 29.105,46 % 0,03 % 0,00346 % 11,534288
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.066,84 % 0,03 % 0,000365 % 1,215365
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.834,03 % 0,03 % 0,001288 % 4,293445
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 14.880,5 % 0,03 % 0,001769 % 5,897039
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046002
BIST