GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2022 19:55
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 6.927,54 % 0,000429 % 0,002337 % 544,142532
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 65.211,21 % 0,018084 % 0,021996 % 121,636538
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.412,08 % 0,03 % 0,005873 % 19,577557
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.333,57 % 0,03 % 0,002474 % 8,245647
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 24.011,42 % 0,03 % 0,008099 % 26,997696
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.683,81 % 0,03 % 0,003604 % 12,012532
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.876,51 % 0,03 % 0,004006 % 13,353528
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.215,47 % 0,03 % 0,002771 % 9,23715
ING Menkul Değerler A.Ş. 767,13 % 0,025001 % 0,000259 % 1,035008
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.900,58 % 0,03 % 0,008062 % 26,873015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046001
BIST