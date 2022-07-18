GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2022 19:55
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 170,25 % 0,001 % 0,000081 % 8,065773
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 66.824,84 % 0,007806 % 0,031658 % 405,58366
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 324 % 0,03 % 0,000153 % 0,511645
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.711,88 % 0,03 % 0,002706 % 9,019903
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 949,61 % 0,03 % 0,00045 % 1,499575
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 14.280,72 % 0,03 % 0,006765 % 22,551402
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.326 % 0,03 % 0,003471 % 11,56884
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.909,54 % 0,03 % 0,001852 % 6,173726
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.009,56 % 0,03 % 0,002847 % 9,489981
ING Menkul Değerler A.Ş. 1.114,99 % 0,025 % 0,000528 % 2,112887
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.828,66 % 0,03 % 0,007499 % 24,995864
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045999
BIST