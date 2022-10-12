GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 3. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 96.011,02 % 0,000532 % 0,001818 % 341,942331Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 3.215.426,67 % 0,005429 % 0,060888 % 1.121,632527Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.836 % 0,03 % 0,000035 % 0,11589Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 58.723,03 % 0,03 % 0,001112 % 3,706636Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.997,84 % 0,03 % 0,000454 % 1,51476İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.192.630,14 % 0,075869 % 0,117265 % 154,563177Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 128.989,88 % 0,03 % 0,002443 % 8,141924TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 76.507,84 % 0,03 % 0,001449 % 4,829225Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 56.676,12 % 0,03 % 0,001073 % 3,577433Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 43.332,75 % 0,03 % 0,000821 % 2,735192ING Menkul Değerler A.Ş. 21.279,11 % 0,025 % 0,000403 % 1,611778HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 186.660,91 % 0,03 % 0,003535 % 11,782153StoneX Financial Ltd. 1.103.121,3 % 0,050727 % 0,020889 % 41,178986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071314BIST