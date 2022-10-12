GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2022 18:39
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 96.011,02 % 0,000532 % 0,001818 % 341,942331
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 3.215.426,67 % 0,005429 % 0,060888 % 1.121,632527
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.836 % 0,03 % 0,000035 % 0,11589
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 58.723,03 % 0,03 % 0,001112 % 3,706636
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.997,84 % 0,03 % 0,000454 % 1,51476
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.192.630,14 % 0,075869 % 0,117265 % 154,563177
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 128.989,88 % 0,03 % 0,002443 % 8,141924
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 76.507,84 % 0,03 % 0,001449 % 4,829225
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 56.676,12 % 0,03 % 0,001073 % 3,577433
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 43.332,75 % 0,03 % 0,000821 % 2,735192
ING Menkul Değerler A.Ş. 21.279,11 % 0,025 % 0,000403 % 1,611778
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 186.660,91 % 0,03 % 0,003535 % 11,782153
StoneX Financial Ltd. 1.103.121,3 % 0,050727 % 0,020889 % 41,178986
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071314
BIST