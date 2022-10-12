GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2022 18:39
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 52.293,6 % 0,000439 % 0,006152 % 1.401,48654
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 37.226,63 % 0,017951 % 0,00438 % 24,398178
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 76.328,96 % 0,03 % 0,00898 % 29,934022
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 14.568,72 % 0,03 % 0,001714 % 5,713429
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 340.231,9 % 0,105377 % 0,040029 % 37,98614
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 61.230,63 % 0,03 % 0,007204 % 24,012897
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.066,84 % 0,03 % 0,000361 % 1,202724
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.834,03 % 0,03 % 0,001275 % 4,248791
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.580,73 % 0,03 % 0,002774 % 9,247679
StoneX Financial Ltd. 58.152,14 % 0,051037 % 0,006842 % 13,405245
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071319
BIST