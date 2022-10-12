GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2022 18:39
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 14.601,54 % 0,000438 % 0,00428 % 976,214113
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 113.420,38 % 0,017451 % 0,033248 % 190,52597
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 32.408,37 % 0,03 % 0,0095 % 31,66744
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.224,24 % 0,03 % 0,002997 % 9,990515
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 48.890,41 % 0,03 % 0,014332 % 47,772677
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31.041,59 % 0,03 % 0,0091 % 30,331988
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.955,11 % 0,03 % 0,00585 % 19,498846
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.559,98 % 0,03 % 0,008372 % 27,906957
ING Menkul Değerler A.Ş. 2.607,73 % 0,025 % 0,000764 % 3,05768
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 44.863,37 % 0,03 % 0,013151 % 43,837645
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071318
BIST