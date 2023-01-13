GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:00
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 102.002,14 % 0,000547 % 0,001925 % 352,046347
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 3.917.853,57 % 0,005411 % 0,073929 % 1.366,347426
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.866 % 0,03 % 0,000205 % 0,68346
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 63.300,81 % 0,03 % 0,001194 % 3,981553
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.997,84 % 0,03 % 0,000453 % 1,50944
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.192.630,14 % 0,075869 % 0,116853 % 154,020298
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 146.508,38 % 0,03 % 0,002765 % 9,215222
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 90.456,42 % 0,03 % 0,001707 % 5,689614
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 87.961,71 % 0,03 % 0,00166 % 5,532704
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 54.595,17 % 0,03 % 0,00103 % 3,43398
ING Menkul Değerler A.Ş. 32.537,94 % 0,025 % 0,000614 % 2,455918
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 219.616 % 0,03 % 0,004144 % 13,813612
StoneX Financial Ltd. 1.463.485,98 % 0,05076 % 0,027616 % 54,404375
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101925
BIST