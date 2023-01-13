GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 127.066,65 % 0,000427 % 0,006793 % 1.589,17258Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 540.586 % 0,016356 % 0,028899 % 176,682405Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.440 % 0,03 % 0,000718 % 2,394914Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 213.120,48 % 0,03 % 0,011393 % 37,976578Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 42.151,7 % 0,03 % 0,002253 % 7,511141Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 526.510,56 % 0,03 % 0,028146 % 93,820489TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 219.508,58 % 0,03 % 0,011734 % 39,114888Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 185.911,7 % 0,03 % 0,009938 % 33,128172Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 238.511,7 % 0,03 % 0,01275 % 42,501116ING Menkul Değerler A.Ş. 30.578,04 % 0,025 % 0,001635 % 6,538547HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 517.723,96 % 0,03 % 0,027676 % 92,254822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101926BIST