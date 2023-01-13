GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:00
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 127.066,65 % 0,000427 % 0,006793 % 1.589,17258
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 540.586 % 0,016356 % 0,028899 % 176,682405
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.440 % 0,03 % 0,000718 % 2,394914
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 213.120,48 % 0,03 % 0,011393 % 37,976578
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 42.151,7 % 0,03 % 0,002253 % 7,511141
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 526.510,56 % 0,03 % 0,028146 % 93,820489
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 219.508,58 % 0,03 % 0,011734 % 39,114888
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 185.911,7 % 0,03 % 0,009938 % 33,128172
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 238.511,7 % 0,03 % 0,01275 % 42,501116
ING Menkul Değerler A.Ş. 30.578,04 % 0,025 % 0,001635 % 6,538547
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 517.723,96 % 0,03 % 0,027676 % 92,254822
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101926
BIST