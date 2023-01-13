GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:00
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 32.349,54 % 0,000427 % 0,007082 % 1.658,044438
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 161.651,3 % 0,016599 % 0,035387 % 213,18129
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 49.054,78 % 0,03 % 0,010738 % 35,794817
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.224,24 % 0,03 % 0,002238 % 7,460554
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 125.121,44 % 0,03 % 0,02739 % 91,300068
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 45.966,52 % 0,03 % 0,010062 % 33,541415
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 50.509,78 % 0,03 % 0,011057 % 36,856504
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 53.225,73 % 0,03 % 0,011652 % 38,838295
ING Menkul Değerler A.Ş. 7.418,37 % 0,025 % 0,001624 % 6,495686
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 118.299,58 % 0,03 % 0,025897 % 86,322111
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101929
BIST