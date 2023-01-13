GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 32.349,54 % 0,000427 % 0,007082 % 1.658,044438Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 161.651,3 % 0,016599 % 0,035387 % 213,18129Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 49.054,78 % 0,03 % 0,010738 % 35,794817Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.224,24 % 0,03 % 0,002238 % 7,460554Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 125.121,44 % 0,03 % 0,02739 % 91,300068TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 45.966,52 % 0,03 % 0,010062 % 33,541415Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 50.509,78 % 0,03 % 0,011057 % 36,856504Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 53.225,73 % 0,03 % 0,011652 % 38,838295ING Menkul Değerler A.Ş. 7.418,37 % 0,025 % 0,001624 % 6,495686HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 118.299,58 % 0,03 % 0,025897 % 86,322111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101929BIST