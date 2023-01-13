GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:00
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 71.046,6 % 0,000434 % 0,007866 % 1.813,578574
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 56.655,3 % 0,017034 % 0,006272 % 36,823041
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 113.534,55 % 0,03 % 0,01257 % 41,898403
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 14.568,72 % 0,03 % 0,001613 % 5,376387
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 340.231,9 % 0,105377 % 0,037667 % 35,745294
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 136.439,97 % 0,03 % 0,015105 % 50,351335
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.607,97 % 0,03 % 0,001728 % 5,759904
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 61.772,71 % 0,03 % 0,006839 % 22,796372
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 50.463,96 % 0,03 % 0,005587 % 18,623038
StoneX Financial Ltd. 151.809,08 % 0,056194 % 0,016807 % 29,908574
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101930
BIST