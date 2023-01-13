GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 15:48
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 13.615,97 % 0,000986 % 0,00165 % 167,43925
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 121.664,17 % 0,02 % 0,014746 % 73,729313
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 86.566,5 % 0,03 % 0,010492 % 34,973323
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102049
BIST
15:584.948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -22,59
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:5818,7913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:5820,3186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0739
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
15:581.145,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.145,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:58
|MANAS
|11,37
|97.298.497
|% 10,02
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.047.543
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|17.454.333
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,97
|3.337.916.209
|% -6,35
|
|ALFAS
|234,50
|258.747.851
|% -6,20
|
|KLGYO
|2,77
|164.305.934
|% -6,10
|
|THYAO
|133,80
|6.415.343.114
|% -1,47
|
|ASELS
|54,60
|4.575.492.534
|% -2,33
|
|EREGL
|39,76
|4.372.117.378
|% 0,45
|
|KRDMD
|18,42
|4.178.553.140
|% -2,54
|
|EKGYO
|7,97
|3.337.916.209
|% -6,35
|
|EKGYO
|7,97
|3.337.916.209
|% -6,35
|
|YKBNK
|9,09
|2.062.752.981
|% 0,55
|
|KRDMD
|18,42
|4.178.553.140
|% -2,54
|
|SKBNK
|2,61
|483.627.121
|% -1,14
|
|PETKM
|17,62
|2.509.936.549
|% 1,15
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7857
|18,7913
|% 0,04
|
|Euro
|20,3113
|20,3186
|% -0,36
|
|Sterlin
|22,8061
|22,9205
|% -0,28
|
|Frank
|20,1393
|20,2606
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,05
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-3,54
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|7.769
|7.886
|60,00
|
|Tam
|7.798
|7.871
|61,00
|
|Yarım
|3.800
|3.851
|29,00
|
|Çeyrek
|1.906
|1.926
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,19
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:12ISFIN
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 835, 430 adet işlem
-
16:11CEOEM
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 17.50 lira fiyatla işlem gören hissede 837, 411 adet işlem
-
16:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ARCLK, TOASO
-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 14 kaybederek (% -0.75 ) 4, 387
-
16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, ONCSM, KNFRT, SOKE, RODRG, BOSSA, SDTTR, VKING, MANAS, TNZTP