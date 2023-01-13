GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 15:48
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 9.395,96 % 0,000815 % 0,0017 % 208,54797
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 107.201,15 % 0,008028 % 0,0194 % 241,646215
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102052
BIST
15:394.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 15,76
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:3918,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:3920,3083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0842
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
15:391.145,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.145,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:39
|ONCSM
|37,40
|5.997.277
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.069.373
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.303.517
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|21.423.454
|% 9,97
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,77
|152.180.332
|% -6,10
|
|EKGYO
|8,00
|3.201.955.645
|% -5,99
|
|EDIP
|9,25
|22.839.981
|% -5,80
|
|THYAO
|135,60
|5.929.504.843
|% -0,15
|
|ASELS
|55,15
|4.328.979.202
|% -1,34
|
|EREGL
|40,04
|4.114.779.944
|% 1,16
|
|KRDMD
|18,67
|3.927.043.185
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,00
|3.201.955.645
|% -5,99
|
|EKGYO
|8,00
|3.201.955.645
|% -5,99
|
|KRDMD
|18,67
|3.927.043.185
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,19
|1.882.301.928
|% 1,66
|
|SKBNK
|2,63
|451.611.067
|% -0,38
|
|PETKM
|17,80
|2.300.123.539
|% 2,18
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7852
|18,7887
|% 0,03
|
|Euro
|20,2973
|20,3083
|% -0,41
|
|Sterlin
|22,8093
|22,9237
|% -0,27
|
|Frank
|20,1301
|20,2514
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,05
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|7.775
|7.892
|66,00
|
|Tam
|7.811
|7.874
|64,00
|
|Yarım
|3.806
|3.853
|31,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.927
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,61
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|0,32
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:54KMPUR
Yüzde 6.17 oranında artışla 105.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 245, 093 adet işlem
-
15:53ELITE
Yüzde 4.20 oranında artışla 39.18 lira fiyatla işlem gören hissede 433, 027 adet işlem
-
15:51HUNER
Yüzde 7.15 oranında artışla 10.04 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 637, 023 adet işlem
-
15:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 12 artarak (% 0.33 ) 5, 470
-
15:50XU100
Endeks 4, 991 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 63, 981.00 milyon TL de