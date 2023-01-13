GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 17:12
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2022 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 8.450,46 % 0,000455 % 0,001112 % 244,381773
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 7.454 % 0,005201 % 0,000981 % 18,867574
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102146
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,15
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
18:0520,3124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0801
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
18:051.154,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,60
|Açılış
|: 1.154,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.158,20
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.317.334
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|13.343.125
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.168.107.534
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.579.089.633
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.435.899.460
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7844
|18,7916
|% 0,04
|
|Euro
|20,2945
|20,3083
|% -0,41
|
|Sterlin
|22,8525
|22,9671
|% -0,08
|
|Frank
|20,1935
|20,3151
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9874
|5,0125
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|12,82
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|8,83
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.844
|7.926
|116,00
|
|Yarım
|3.822
|3.878
|56,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.939
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,56
|0,19
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,86
|