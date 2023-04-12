GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2023 10:34
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 17.563,22 % 0,000656 % 0,000354 % 53,983124
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 728.699,56 % 0,005592 % 0,014684 % 262,58967
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31.510,08 % 0,03 % 0,000635 % 2,116541
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.602,09 % 0,03 % 0,000133 % 0,443464
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.521,02 % 0,002074 % 0,000393 % 18,969507
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 64.300,2 % 0,03 % 0,001296 % 4,319061
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.968,4 % 0,03 % 0,00014 % 0,468068
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 9.601,81 % 0,03 % 0,000193 % 0,644957
ING Menkul Değerler A.Ş. 6.360,33 % 0,025 % 0,000128 % 0,512671
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 35.068,44 % 0,03 % 0,000707 % 2,355559
StoneX Financial Ltd. 1.667.355,07 % 0,050704 % 0,033599 % 66,265131
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136668
BIST