GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 1. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 17.563,22 % 0,000656 % 0,000354 % 53,983124Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 728.699,56 % 0,005592 % 0,014684 % 262,58967Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31.510,08 % 0,03 % 0,000635 % 2,116541Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.602,09 % 0,03 % 0,000133 % 0,443464İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.521,02 % 0,002074 % 0,000393 % 18,969507Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 64.300,2 % 0,03 % 0,001296 % 4,319061TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.968,4 % 0,03 % 0,00014 % 0,468068Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 9.601,81 % 0,03 % 0,000193 % 0,644957ING Menkul Değerler A.Ş. 6.360,33 % 0,025 % 0,000128 % 0,512671HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 35.068,44 % 0,03 % 0,000707 % 2,355559StoneX Financial Ltd. 1.667.355,07 % 0,050704 % 0,033599 % 66,265131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136668BIST