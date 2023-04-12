GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2023 10:34
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 37,05 % 0,001 % 0,000002 % 0,215865
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 347.145,2 % 0,007272 % 0,020225 % 278,122063
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 22.139,02 % 0,03 % 0,00129 % 4,299378
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.051,21 % 0,03 % 0,000586 % 1,95194
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 60.429,64 % 0,03 % 0,003521 % 11,73538
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 39.266,44 % 0,03 % 0,002288 % 7,625507
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 14.264,72 % 0,03 % 0,000831 % 2,770202
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 12.053,61 % 0,03 % 0,000702 % 2,3408
ING Menkul Değerler A.Ş. 4.957,86 % 0,025 % 0,000289 % 1,155377
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 72.526,45 % 0,03 % 0,004225 % 14,084576
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136670
BIST