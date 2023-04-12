GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2023 11:23
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 170.456,65 % 0,0052 % 0,009433 % 181,4096
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.114,81 % 0,004167 % 0,000172 % 4,137224
StoneX Financial Ltd. 1.085.683,49 % 0,050589 % 0,060083 % 118,76747
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136711
BIST
14:325.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 46,18
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:3219,3175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0331
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:3221,1202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0930
|Açılış
|: 21,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:321.248,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.248,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:29
|BURVA
|33,66
|20.076.034
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.553.031
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|BURCE
|66,60
|34.958.248
|% 9,99
|
|HEDEF
|21,74
|56.166.131
|% -8,04
|
|ONCSM
|113,30
|122.650.298
|% -5,58
|
|AVHOL
|16,25
|44.883.611
|% -4,41
|
|GESAN
|80,85
|1.023.118.387
|% -4,32
|
|YYAPI
|2,96
|109.720.619
|% -3,90
|
|THYAO
|135,20
|3.103.578.726
|% 1,65
|
|ASELS
|54,80
|1.676.933.366
|% 2,43
|
|KOZAL
|22,52
|1.533.776.916
|% 0,90
|
|EREGL
|36,34
|1.473.130.165
|% 0,39
|
|SISE
|44,54
|1.205.019.743
|% 1,14
|
|ZOREN
|5,52
|675.024.932
|% 2,99
|
|EKGYO
|7,13
|828.087.121
|% 1,26
|
|ISCTR
|12,21
|957.429.215
|% 0,49
|
|SKBNK
|2,58
|200.139.018
|% 0,78
|
|KOZAL
|22,52
|1.533.776.916
|% 0,90
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3125
|19,3169
|% 0,17
|
|Euro
|21,1106
|21,1201
|% 0,44
|
|Sterlin
|23,8920
|24,0118
|% -0,06
|
|Frank
|21,3321
|21,4606
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1337
|5,1594
|% 0,10
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|6,49
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|4,58
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.566
|8.622
|5,00
|
|Yarım
|4.184
|4.219
|2,00
|
|Çeyrek
|2.092
|2.109
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,63
|0,07
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|0,01
|