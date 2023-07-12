GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2023 16:07
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 21.124,87 % 0,000696 % 0,000431 % 61,930768
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1.480.894,13 % 0,005545 % 0,030218 % 544,944084
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 44.832,44 % 0,03 % 0,000915 % 3,049347
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.602,09 % 0,03 % 0,000135 % 0,449051
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 130.729,23 % 0,00679 % 0,002668 % 39,287433
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 200.765,28 % 0,03 % 0,004097 % 13,655354
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 70.055,44 % 0,03 % 0,001429 % 4,76493
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 27.659,47 % 0,03 % 0,000564 % 1,881301
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 33.576,19 % 0,03 % 0,000685 % 2,283736
ING Menkul Değerler A.Ş. 22.764,19 % 0,025 % 0,000465 % 1,858008
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 61.673,74 % 0,03 % 0,001258 % 4,194836
StoneX Financial Ltd. 2.282.455,54 % 0,050613 % 0,046573 % 92,018398
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170906
BIST