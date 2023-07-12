GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 2. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 21.124,87 % 0,000696 % 0,000431 % 61,930768Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1.480.894,13 % 0,005545 % 0,030218 % 544,944084Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 44.832,44 % 0,03 % 0,000915 % 3,049347Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.602,09 % 0,03 % 0,000135 % 0,449051İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 130.729,23 % 0,00679 % 0,002668 % 39,287433Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 200.765,28 % 0,03 % 0,004097 % 13,655354TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 70.055,44 % 0,03 % 0,001429 % 4,76493Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 27.659,47 % 0,03 % 0,000564 % 1,881301Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 33.576,19 % 0,03 % 0,000685 % 2,283736ING Menkul Değerler A.Ş. 22.764,19 % 0,025 % 0,000465 % 1,858008HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 61.673,74 % 0,03 % 0,001258 % 4,194836StoneX Financial Ltd. 2.282.455,54 % 0,050613 % 0,046573 % 92,018398http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170906BIST