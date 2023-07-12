GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2023 16:07
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 122,43 % 0,001 % 0,000007 % 0,728502
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 602.378,22 % 0,006872 % 0,035842 % 521,56349
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 37.400,01 % 0,03 % 0,002225 % 7,417775
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20.315,88 % 0,03 % 0,001209 % 4,029372
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 123.151,96 % 0,03 % 0,007328 % 24,425471
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 72.076,6 % 0,03 % 0,004289 % 14,295391
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30.437,35 % 0,03 % 0,001811 % 6,036828
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.279,98 % 0,03 % 0,00079 % 2,633898
ING Menkul Değerler A.Ş. 6.233,96 % 0,025 % 0,000371 % 1,483706
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 110.256,1 % 0,03 % 0,00656 % 21,867763
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170908
BIST