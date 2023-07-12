GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2023 16:07
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 21.204 % 0,000422 % 0,00199 % 471,506512
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 25.519,5 % 0,02 % 0,002395 % 11,975
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.190,84 % 0,03 % 0,001613 % 5,377918
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.167,42 % 0,03 % 0,000767 % 2,555061
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31.374,12 % 0,055665 % 0,002944 % 5,289683
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 59.911,16 % 0,03 % 0,005623 % 18,742361
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 40.311,94 % 0,03 % 0,003783 % 12,611024
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.202,54 % 0,03 % 0,000488 % 1,627535
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.553,57 % 0,03 % 0,00146 % 4,865714
StoneX Financial Ltd. 296.676,97 % 0,072175 % 0,027843 % 38,577665
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170911
BIST