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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

12.07.2023 18:10
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 2. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 108 % 0,0003 % 0,000011 % 3,798476
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 12.445,2 % 0,0052 % 0,001313 % 25,252214



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171047


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GARFA 43,12 44.147.577 % 10,00  
VKING 46,42 67.614.121 % 10,00  
MSGYO 8,48 37.763.904 % 9,99  
EUYO 11,34 8.898.360 % 9,99  
AYCES 242,30 41.713.869 % 9,99  
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Dolar 26,1466 26,1526 % 0,23  
Euro 29,0999 29,1098 % 1,30  
Sterlin 33,8783 34,0482 % 0,64  
Frank 30,0145 30,1953 % 1,50  
Riyal 6,9496 6,9844 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.959 1.959 27,28  
Altın Gr. 1.647 1.647 24,80  
Cumhuriyet 10.956 11.122 142,00  
Tam 10.606 10.825 165,00  
Yarım 5.303 5.438 83,00  
Çeyrek 2.660 2.719 42,00  
Gümüş.Ons 24,11 24,14 1,00  
Gümüş Gr. 20,26 20,28 0,85  
B. Petrol 79,78 79,78 0,38  
Seans Raporu 18:05
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