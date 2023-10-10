GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 3. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 27.112,56 % 0,000705 % 0,000519 % 73,600285Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2.501.301,34 % 0,005657 % 0,047894 % 846,558184Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 14.823,54 % 0,03 % 0,000284 % 0,946112Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 101.346,1 % 0,03 % 0,001941 % 6,468422HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 176.341,72 % 0,03 % 0,003377 % 11,255027ING Menkul Değerler A.Ş. 23.056,06 % 0,025 % 0,000441 % 1,765864İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 167.335,89 % 0,005526 % 0,003204 % 57,983535Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 76.971,4 % 0,03 % 0,001474 % 4,912707StoneX Financial Ltd. 2.855.822,52 % 0,050575 % 0,054682 % 108,11976TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 153.791,28 % 0,03 % 0,002945 % 9,8157429Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 394.737,39 % 0,03 % 0,007558 % 25,194135Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 42.761,22 % 0,03 % 0,000819 % 2,729237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203841BIST