GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 3. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 79.182 % 0,000422 % 0,001594 % 377,536531Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 427.731,24 % 0,019031 % 0,00861 % 45,242152Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 199.267,92 % 0,03 % 0,004011 % 13,370818Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 443.730,98 % 0,03 % 0,008932 % 29,774222Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18.870 % 0,03 % 0,00038 % 1,266172HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 606.318,15 % 0,03 % 0,012205 % 40,683768ING Menkul Değerler A.Ş. 38.951,29 % 0,025 % 0,000784 % 3,136348Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 285.382,51 % 0,03 % 0,005745 % 19,149084TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 439.833,44 % 0,03 % 0,008854 % 29,512697Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 542.075,93 % 0,03 % 0,010912 % 36,373136Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 450.120,24 % 0,03 % 0,009061 % 30,202926http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203842BIST