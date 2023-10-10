GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2023 16:18
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 79.182 % 0,000422 % 0,001594 % 377,536531
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 427.731,24 % 0,019031 % 0,00861 % 45,242152
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 199.267,92 % 0,03 % 0,004011 % 13,370818
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 443.730,98 % 0,03 % 0,008932 % 29,774222
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18.870 % 0,03 % 0,00038 % 1,266172
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 606.318,15 % 0,03 % 0,012205 % 40,683768
ING Menkul Değerler A.Ş. 38.951,29 % 0,025 % 0,000784 % 3,136348
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 285.382,51 % 0,03 % 0,005745 % 19,149084
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 439.833,44 % 0,03 % 0,008854 % 29,512697
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 542.075,93 % 0,03 % 0,010912 % 36,373136
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 450.120,24 % 0,03 % 0,009061 % 30,202926
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203842
BIST