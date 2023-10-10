GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2023 16:18
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 3. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 846,55 % 0,001 % 0,000045 % 4,527127
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 949.715,28 % 0,00712 % 0,050788 % 713,347402
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 36.285,58 % 0,03 % 0,00194 % 6,46818
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 106.498,39 % 0,03 % 0,005695 % 18,984142
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.765,86 % 0,03 % 0,000415 % 1,384323
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 178.343,66 % 0,03 % 0,009537 % 31,791107
ING Menkul Değerler A.Ş. 17.217,39 % 0,025 % 0,000921 % 3,682966
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30.504,77 % 0,03 % 0,001631 % 5,437704
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 162.776,7 % 0,03 % 0,008705 % 29,016181
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 178.580,53 % 0,03 % 0,00955 % 31,833332
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 111.250,74 % 0,03 % 0,005949 % 19,831292
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203843
BIST