GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 3. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 22.551 % 0,000421 % 0,001971 % 467,707571Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 139.657,14 % 0,0185 % 0,012207 % 65,983378Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 45.295,52 % 0,03 % 0,003959 % 13,196946Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 86.810,17 % 0,03 % 0,007588 % 25,292325Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.431,24 % 0,03 % 0,000387 % 1,291051HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 147.842,1 % 0,03 % 0,012922 % 43,074086ING Menkul Değerler A.Ş. 11.341,26 % 0,025 % 0,000991 % 3,965158Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 56.907,25 % 0,03 % 0,004974 % 16,580059TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 101.368,91 % 0,03 % 0,00886 % 29,53404Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 121.166,38 % 0,03 % 0,010591 % 35,302082Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 107.313,05 % 0,03 % 0,00938 % 31,265894http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203845BIST