GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 3. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 248,08 % 0,001 % 0,000057 % 5,70728Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 238.871,57 % 0,007528 % 0,054955 % 730,02351Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.800,96 % 0,03 % 0,001565 % 5,215391Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.388,46 % 0,03 % 0,005381 % 17,93575Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.043,68 % 0,03 % 0,0007 % 2,334085HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 39.315,27 % 0,03 % 0,009045 % 30,149396ING Menkul Değerler A.Ş. 3.897,58 % 0,025 % 0,000897 % 3,58669Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.648,97 % 0,03 % 0,00107 % 3,565119TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 35.805,84 % 0,03 % 0,008237 % 27,458197Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 39.965,6 % 0,03 % 0,009194 % 30,648107Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.323,69 % 0,03 % 0,004906 % 16,352333http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203844BIST