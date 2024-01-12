GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2024 18:47
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 45.773,18 % 0,000802 % 0,000832 % 103,753346
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 3.365.191,66 % 0,005708 % 0,061148 % 1.071,207527
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 26.409,31 % 0,03 % 0,00048 % 1,599587
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 117.931,66 % 0,03 % 0,002143 % 7,143012
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 228.718,91 % 0,03 % 0,004156 % 13,853301
ING Menkul Değerler A.Ş. 47.221,67 % 0,025 % 0,000858 % 3,432206
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 182.338,96 % 0,005275 % 0,003313 % 62,807771
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 80.304,4 % 0,03 % 0,001459 % 4,863967
StoneX Financial Ltd. 3.055.011,25 % 0,050105 % 0,055512 % 110,791151
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 164.933,15 % 0,03 % 0,002997 % 9,989854
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 488.010,35 % 0,03 % 0,008868 % 29,558337
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 42.761,22 % 0,03 % 0,000777 % 2,590007
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239276
BIST