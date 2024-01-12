GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2024 18:47
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 84.510 % 0,000422 % 0,001479 % 350,512868
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 745.611,06 % 0,019433 % 0,013044 % 67,126698
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 245.422,61 % 0,03 % 0,004294 % 14,312249
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 626.524,14 % 0,03 % 0,010961 % 36,536856
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18.870 % 0,03 % 0,00033 % 1,100437
ING Menkul Değerler A.Ş. 98.874,15 % 0,025 % 0,00173 % 6,919225
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 821.335,26 % 0,03 % 0,014369 % 47,897604
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 405.582,15 % 0,03 % 0,007096 % 23,652235
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 709.074,65 % 0,03 % 0,012405 % 41,350929
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 908.410,69 % 0,03 % 0,015893 % 52,975563
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 644.049,41 % 0,03 % 0,011268 % 37,558862
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239277
BIST