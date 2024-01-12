GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 4. dönemAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)T. Garanti Bankası A.Ş. 846,55 % 0,001 % 0,000042 % 4,2305Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1.398.840,96 % 0,0071 % 0,069905 % 989,8834Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 60.657,14 % 0,03 % 0,003031 % 10,1042Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 172.510,43 % 0,03 % 0,008621 % 28,7365Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.765,86 % 0,03 % 0,000388 % 1,2936ING Menkul Değerler A.Ş. 45.892,16 % 0,025 % 0,002293 % 9,1736HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 335.849,83 % 0,03 % 0,016784 % 55,9454Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 86.146,52 % 0,03 % 0,004305 % 14,3502TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 227.417,25 % 0,03 % 0,011365 % 37,8829Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 332.047,64 % 0,03 % 0,016594 % 55,312Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 130.561,28 % 0,03 % 0,006525 % 21,7487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239278BIST