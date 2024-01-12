GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2024 18:47
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2023 4. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 25.824 % 0,0004 % 0,002 % 467,8459
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 235.572,14 % 0,0191 % 0,018 % 94,0784
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 55.708,61 % 0,03 % 0,0042 % 14,1516
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 127.123,33 % 0,03 % 0,0097 % 32,2931
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.431,24 % 0,03 % 0,0003 % 1,1257
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 189.515,44 % 0,03 % 0,0144 % 48,1425
ING Menkul Değerler A.Ş. 42.521,62 % 0,025 % 0,0032 % 12,9621
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 81.291,23 % 0,03 % 0,0062 % 20,6504
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 152.097,66 % 0,03 % 0,0116 % 38,6373
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 210.687,03 % 0,03 % 0,0161 % 53,5207
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 148.708,42 % 0,03 % 0,0113 % 37,7763
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239280
BIST