GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.04.2024 19:14
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2024 1. dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. Garanti Bankası A.Ş. 21.707,61 % 0,001 % 0,00031 % 31,26924
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1.343.167,72 % 0,00569 % 0,01935 % 339,75426
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 154.815,22 % 0,03 % 0,00223 % 7,43357
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 106.046,29 % 0,03 % 0,00153 % 5,0919
ING Menkul Değerler A.Ş. 29.613,45 % 0,025 % 0,00043 % 1,7063
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 178.337,91 % 0,01063 % 0,00257 % 24,16026
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 48.355,08 % 0,03 % 0,0007 % 2,32181
StoneX Financial Ltd. 926.090,22 % 0,04037 % 0,01334 % 33,04395
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.509,51 % 0,03 % 0,00015 % 0,50462
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 64.084,21 % 0,03 % 0,00092 % 3,07705
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 43.502,54 % 0,03 % 0,00063 % 2,08881
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272251
BIST